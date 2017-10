Jeff Bridges na linha de fogo, dentro e fora das telas

Los Angeles 19/10/2017 | 20h17

Jeff Bridges conhece bem a fúria de um incêndio. Não apenas por seu papel em "Only the Brave", seu filme mais recente, sobre uma equipe de bombeiros florestais, mas porque já perdeu sua casa para as chamas.

O filme conta a história de uma equipe enviada para combater o feroz incêndio que ameaçou, em 2013, a população de Yarnell, no Arizona.

A estreia nos cinemas americanos, nesta sexta-feira (20), chega justamente em um momento em que a Califórnia luta contra incêndios que já deixaram um balanço de 42 mortos, milhares de evacuados e uma destruição generalizada, com bairros inteiros reduzidos a cinzas na turística região do vinho, ao norte de San Francisco.

O ganhador do Oscar, hoje com 67 anos, lembrou em uma entrevista à AFP como vivenciou a fúria do fogo no início dos anos 1990.

"Perdi minha casa em um incêndio em Malibu, ela foi queimada. Eu estava fazendo um filme chamado 'Contagem Regressiva' e ouvi as notícias e... o fogo pegou minha casa".

"E depois minha esposa, Sue, evacuou nossa casa em Santa Bárbara três vezes enquanto eu estava fora fazendo filmes, tudo sozinha. É uma tarefa enorme, botar tudo para fora. Vivíamos ao lado de uma vegetação", acrescentou.

Bridges também perdeu 160 hectares de seu rancho em Montana em um incêndio há cerca de cinco anos, e já teve que ajudar um amigo a salvar sua propriedade, armado com uma pá, em outro incêndio uma década antes.

"Com estas mudanças climáticas, as coisas estão cada vez mais secas. Vamos ter mais incêndios, eu acredito, e graças a Deus temos esses caras cujo trabalho e paixão é combatê-los", indicou.

- Mestres Coen -

"Only the Brave" é baseado na história real de um grupo de 20 bombeiros de elite enviados para combater um dos maiores incêndios da história dos Estados Unidos. Só um deles sobreviveu.

Esta foi a maior perda de bombeiros americanos desde os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001.

"Mostramos quem são estes caras que arriscam suas vidas desta forma", explicou o ator, que estrela ao lado de Josh Brolin, Jennifer Connelly e Miles Teller como o chefe de bombeiros Duane Steinbrink, um cowboy cuja dignidade não polida e sabedoria endurecida pelas batalhas o tornam um mentor para seus colegas.

Bridges é uma das figuras mais reconhecidas e consistentes de Hollywood, parte de uma dinastia de atores que inclui seus pais Dorothy e Lloyd e seu irmão Beau.

Acumula sete indicações ao Oscar e uma estatueta de melhor ator por "Coração Louco" (2009), no qual demostrou suas habilidades como músico ao interpretar um cantor de música country alcoólatra que tenta voltar aos seus dias de glória.

Em sua longa carreira, interpretou de tudo, desde o sobrevivente de um acidente aéreo em "Sem Medo de Viver" ao icônico "The Dude" na comédia cult "O Grande Lebowski" dos irmãos Joel e Ethan Coen (1998).

Bridges foi perguntado em inúmeras entrevistas se estaria interessado em fazer uma sequência de "O Grande Lebowski". Sua resposta em geral é um sorriso indulgente e um gesto de entusiasmo.

Os Coen já disseram que não farão um segundo filme, mas em agosto foi anunciado que eles deram sua bênção a um spin-off centrado no jogador de boliche Jesús Quintana, interpretado por John Turturro.

"Se os irmãos me convidarem, eu vou", assegurou Bridges. "Estou tão orgulhoso desse filme, de ter sido parte dele. Esses caras, os irmãos Coen, são uns mestres. Eles fazem tudo parecer fácil".

* AFP