Japão descobre caverna na Lua

Tóquio 19/10/2017 | 11h02

Pesquisadores da agência japonesa de exploração espacial (Jaxa) descobriram uma imensa cavidade subterrânea de 50 quilômetros de extensão na Lua, que alguns especialistas dizem que pode um dia servir para instalar uma base espacial.

Os dados da sonda de observação lunar japonesa Selene confirmaram a existência desta gruta, de 100 metros de largura e 50 quilômetros de extensão, que pode ter sido um túnel de lava vulcânica há 3,5 bilhões de anos.

"Acreditávamos que houvesse lugares como este (...) mas ainda não havíamos confirmado", declarou Junichi Haruyama, pesquisador da Jaxa, à AFP, nesta quinta-feira.

Localizado sob a área das colinas Marius, eEste enorme túnel poderia proteger os astronautas de variações de temperatura significativas e da radiação perigosa à qual estão expostos na superfície lunar, explicou Haruyama.

"Ainda não vimos o interior da caverna e esperamos que sua exploração nos dê mais detalhes", acrescentou.

Em junho passado, o Japão anunciou um projeto para enviar um astronauta para a Lua em 2030.

A primeira etapa do projeto consiste em participar de uma missão da Nasa (a agência espacial americana) para construir uma estação espacial em órbita em torno da Lua em 2025.

Já os Estados Unidos querem voltar para a Lua no âmbito de um programa de longo prazo, com o objetivo de enviar astronautas a Marte em 2030. A empreitada contaria com a participação de outras agências espaciais.

* AFP