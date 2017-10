Iraque pede o retorno da BP a Kirkuk

Bagda 18/10/2017 | 07h26

O ministro iraquiano do Petróleo, Jabbar al Luaibi, pediu nesta quarta-feira a British Petroleum (BP) que retome o mais rápido possível as atividades nos campos de petróleo da região de Kirkuk, que até esta semana estavam sob controle dos combatentes curdos.

Em 2013, o ministério iraquiano assinou um contrato com a BP para avaliar as reservas e explorar os campos de Baba Gargar, o mais antigo do Iraque, e de Havana.

A BP criou uma base na região para realizar os estudos, mas teve que interromper as atividades em 2014, quando os combatentes curdos (peshmergas) ocuparam os campos de petróleo, aproveitando o caos provocado pela ofensiva do grupo extremista Estado Islâmico (EI) no Iraque.

Esta semana as tropas iraquianas reconquistaram cinco dos seis campos de petróleo da região de Kirkuk.

Baba Gargar pode produzir 50.000 barris ao dia e Havana entre 50.000 e 60.000 b/d, segundo a empresa pública iraquiana North Oil Compny (NOC).

* AFP