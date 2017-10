Incêndios na Galícia deixam de ameaçar zonas habitadas

Madri 17/10/2017 | 09h32

Os incêndios que afetaram as grandes zonas da Galícia, no noroeste da Espanha, já não ameaçam as moradias, anunciaram as autoridades regionais, que elevaram para quatro o número de mortos.

O presidente da região, Alberto Núñez Feijóo, anunciou na véspera três dias de luto na Galícia.

O fogo foi propagado por rajadas de vento de até 90 km/h provocadas pelo furacão Ophelia, que avançava pelo norte da costa espanhola em direção à Irlanda, mas Feijóo aludiu a incêndios provocados intencionalmente.

Em Portugal, os incêndios florestais mataram 36 pessoas e deixaram 17 desaparecidos.

* AFP