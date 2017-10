Idosa chinesa interrompe embarque após jogar moedas na turbina do avião

Xangai 20/10/2017 | 15h02

Uma idosa chinesa decidiu jogar moedas na turbina de um avião no qual estava embarcando para pedir boa sorte, o que obrigou a companhia suspender o voo.

Nem o fato da empresa aérea Lucky Air contar com a palavra inglesa sorte em nome foi o suficiente para tranquilizar a idosa, que foi foi detida pelas autoridades.

O incidente ocorreu nesta quarta-feira (18) no aeroporto de Anqing, na província oriental de Anhui, e é o segundo desse tipo registrado em um período de um ano.

A senhora de 76 anos estava embarcando no avião quando jogou as moedas, conforme relataram outros passageiros. As equipes terrestres da Lucky Air encontraram várias moedas na pista de decolagem, e interromperam imediatamente as operações de embarque.

O voo sairia de Anqing com destino a Kunming, no sudoeste da China. Os passageiros tiveram que aguardar até o dia seguinte para poder pegar outro voo, segundo as autoridades, que não revelaram se a idosa será acusada formalmente.

Outra passageira, de 80 anos, também provocou a suspensão de um voo em junho, no aeroporto internacional de Shangai.

Um avião da companhia aérea chinesa China Southern Airlines permaneceu em solo por seis horas, após uma mulher lançar nove moedas no reator. Uma delas foi parar dentro da turbina.

* AFP