Homem roubava de bagagens de passageiros escondido em uma mala

Lille 17/10/2017 | 10h32

Era um mistério que desconcertava a polícia francesa: uma série de roubos denunciados pelos passageiros de uma linha de ônibus entre Paris e o aeroporto de Beauvais, no norte da França.

Foi um dos motoristas desta linha que ajudou a resolver o caso na semana passada após constatar movimentos estranhos dentro de uma grande mala marrom que um passageiro colocava no porão do ônibus.

Discretamente, o motorista, ciente do aumento do número de roubos nesta linha, chamou seguranças do aeroporto de Beauvais, que contactaram a polícia.

Ao chegar ao terminal do aeroporto, a polícia prendeu um romeno que recuperou a mala em questão e uma pequena mochila preta.

Os policiais encontraram um cúmplice escondido dentro da mala. Graças a um engenhoso sistema, ele conseguia sair da bagagem durante a viagem para roubar de outros passageiros.

"Na mochila preta foram encontrados laptops, dinheiro e vários objetos de valor", disse uma fonte policial à AFP sob condição de anonimato.

Ambos os homens, de cerca de 40 anos de idade, são originários da Romênia e tinham antecedentes criminais por roubo.

O homem que viajava na mala foi condenado a oito meses de prisão e o segundo a um ano por causa de sua ficha criminal mais extensa.

* AFP