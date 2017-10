Holanda inaugura primeira ponte construída com impressora 3D

Haia 17/10/2017 | 18h27

A Holanda inaugurou, nesta terça-feira (17), a primeira ponte de concreto do mundo construída com uma impressora 3D, que em um primeiro momento será reservada a ciclistas.

Houve aplausos quando as autoridades locais, usando capacetes e uniformes de construção, atravessaram a ponte em suas bicicletas, na cidade de Gemert, no sudeste da Holanda.

"A ponte não é muito grande, mas foi feita com uma impressora, o que a torna única", explicou Theo Salet, da Universidade Tecnológica de Eindhoven, ao canal de televisão NOS.

O trabalho de impressão da ponte, que tem cerca de 800 camadas e é feita de concreto protendido e reforçado, levou cerca de três meses, de acordo com a universidade.

"Uma das vantagens de imprimir uma ponte é que se necessita muito menos concreto do que na técnica convencional, em que um molde é preenchido", disse a instituição em seu site, acrescentando que "uma impressora deposita o concreto apenas onde é necessário".

A ponte, de oito metros, conecta duas estradas por cima de uma vala cheia de água. Com a colaboração da empresa de construção BAM Infra, foi testada para garantir que é segura e capaz de suportar cargas de até duas toneladas.

A Holanda, assim como os Estados Unidos e a China, está na liderança do uso da tecnologia de impressão 3D, recorrendo a computadores e robótica para construir objetos e estruturas a partir do zero sem utilizar mão de obra tradicional.

A start-up holandesa MX3D já completou um terço da impressão de uma ponte de aço inoxidável, e pretende concluir a construção em março, para instalá-la sobre um canal de Amsterdã em junho de 2018.

* AFP