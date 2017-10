Hidrocarbonetos encontrados pela primeira vez em poço perfurado no Uruguai

Montevidéu 20/10/2017 | 19h47

Uma perfuração em território uruguaio permitiu detectar pela primeira vez a "presença de hidrocarbonetos" no país, 100% dependente da importação para sustentar seu consumo da commodity, informou a Presidência nesta sexta-feira (20) em um comunicado.

Trata-se "do primeiro polo exploratório onshore (em terra) em 30 anos no Uruguai e o primeiro no qual se descobriu a presença de hidrocarbonetos. Apesar disso, ainda falta determinar se a descoberta é comercializável", indica a nota.

Contudo, tendo em vista o método utilizado, a descoberta "deve ser confirmada com provas diretas", completa.

O poço fica no norte do país, no departamento de Paysandú, a cerca de 400 km de Montevidéu, e tem 845 metros de profundidade.

O Uruguai já buscou petróleo em sua plataforma continental, sem sucesso.

Com 3,5 milhões de habitantes, o Uruguai é completamente dependente do petróleo que importa, por não ter jazidas próprias de hidrocarbonetos. O combustível à venda está entre os mais caros do mundo - um litro de gasolina custa quase 1,6 dólar.

* AFP