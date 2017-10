Habitat de rebanhos de caribu continua diminuindo no Canadá

Ottawa 31/10/2017 | 21h22

O Canadá falhou com os rebanhos de caribu (boreal woodland caribou) que estão em risco de extinção, informou um relatório do governo nesta terça-feira.

O habitat da espécie se estende por nove províncias e territórios, principalmente em terras do governo.

Os governos de cada uma dessas regiões receberam ordens em 2012 para encontrar estratégias de recuperação para os animais.

Mas o relatório do Environment Canada revelou que nenhum deles cumpriu o prazo de 5 de outubro de 2017 para concluir seus planos sobre os habitats.

"No geral, o relatório mostra que alguns progressos foram feitos pelos governos e a indústria nos últimos cinco anos. No entanto, as populações de caribu continuam diminuindo e a perturbação do seu habitat continua aumentando", disse uma declaração do gabinete da ministra do Meio Ambiente, Catherine McKenna.

"O relatório enfatiza a necessidade de todos nós fazermos mais", afirmou.

O governo federal disse que "aceleraria os esforços para proteger o caribu boreal".

As condições do habitat afetam a sobrevivência e a reprodução do caribu, o que, em última análise, determina se uma população sobreviverá ou não.

De acordo com o relatório, as perturbações do habitat, causadas principalmente por atividades humanas, incluindo a exploração florestal e a mineração, bem como incêndios florestais, aumentaram em dois terços do habitat do caribu desde 2012.

Os dados mostram que 10 dos 51 rebanhos têm populações estáveis, enquanto 20 viram seus números diminuirem.

Nenhum dado foi enviado pelos Territórios do Noroeste, Saskatchewan, Manitoba e Terra Nova e Labrador sobre os outros 21 rebanhos.

O Greenpeace criticou a inação dos governos regionais, chamando o relatório de "um sinal de alerta para que eles ajam enquanto ainda há tempo".

"A icônica espécie canadense foi listada como ameaçadas nos últimos 15 anos, e está claro que muito mais esforços são necessários".

* AFP