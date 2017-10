Governo italiano disposto a negociar mais autonomia para Vêneto e Lombardia

Milão 24/10/2017 | 12h02

O chefe do governo italiano, Paolo Gentiloni, anunciou nesta terça-feira que está disposto a "discutir dentro dos limites das leis e da Constituição" uma maior autonomia para Vêneto e Lombardia, após a vitória folgada a favor da maior autonomia nos referendos do último domingo.

"O governo está pronto para encarar a questão da autonomia. Discutir o assunto é útil para o país, tem que ver em que condições. Vi ser uma discussão complexa, mas estamos dispostos dentro dos limites das leis e da Constituição", explicou Gentiloni durante uma visita ao Vêneto.

"Estamos negociando uma maneira para que a Itália funcione melhor, não é sobre a Itália, nem sobre sua Constituição", ressaltou.

"Não precisamos de mais divisões sociais, mas temos que consertar as fissuras que causaram a crise" econômica, acrescentou Gentiloni.

Os habitantes das prósperas regiões de Vêneto e Lombardia aprovaram no domingo com mais de 95% dos votos uma maior autonomia para suas regiões.

Graças a uma taxa de participação relativamente alta, especialmente no Vêneto, as duas regiones do norte da península esperam acelerar e fortalecer sua autonomia, sobretudo a fiscal.

Ao contrário do que aconteceu com o referendo na Catalunha, na Espanha, as duas votações foram feitas em um contexto de legalidade.

As duas ricas regiões, que contribuem aproximadamente com 30% do Produto Interno Bruto (PIB) italiano, consideram que Roma desperdiça seus impostos e querem negociar a natureza e o alcance de sua autonomia, o que deverá ser ratificado posteriormente pelo Parlamento.

Essas regiões, que são o motor da economia da Itália, desejam melhorar suas infraestruturas, assim como o sistema de saúde e educação.

O conselho regional do Vêneto está preparando o projeto de lei que someterá ao governo, que introduziria o federalismo fiscal, de maneira a ficar com 90% dos impostos que arrecada, o que significaria uma nova partilha, segundo garantiu o presidente da região, Luca Zaia.

Esta região quer solicitar a categoria de "estatuto especial" de outras regiões, como Sicília, Friuli-Veneza Giulia, Trentino-Alto Adigio entre outras, já têm.

Para isso é necessária uma emenda ao artigo 116 da Constituição e uma série de outros passos no Parlamento.

O subsecretário para Assuntos Regionais, Gianclaudio Bressa, adiantou que o pedido contraria "a unidade e a indivisibilidade do país".

Tudo parece indicar que as negociações não serão tão fáceis e que embora haja disposição para negociar, um acordo levará tempo e provavelmente ficará nas mãos do próximo governo e do próximo Parlamento, já que a Itália tem eleições legislativas programadas para março, abril ou maio de 2018.

* AFP