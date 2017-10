Governo espanhol cogita suspensão da autonomia catalã

Madri 18/10/2017 | 06h02

O governo espanhol confirmou nesta quarta-feira que cogita suspender a autonomia da Catalunha se o presidente da região, Carles Puigdemont, não recuar em seu desafio independentista, afirmou no Congresso a vice-presidente Soraya Saénz de Santamaría.

"Se não for atendido o requerimento do governo espanhol, o senhor Puigdemont vai provocar a aplicação do artigo 155 da Constituição", que contempla a suspensão da autonomia caso o governo regional não respeite a lei disse no Congresso.

bur-al/mck.zm/fp

* AFP