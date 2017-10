Governo de Colômbia e ELN retomam negociações em meio a cessar-fogo

Sangolqui 25/10/2017 | 22h36

O governo da Colômbia e a guerrilha do Exército de Libertação Nacional (ELN) iniciaram nesta quarta-feira em Quito o quarto ciclo de negociações de paz, em meio a um histórico cessar-fogo bilateral.

"O quarto ciclo se inicia com bons augúrios", disse o diplomata Juan Meriguet em declaração divulgada pela chancelaria equatoriana.

Meriguet é o representante do Equador, que junto com Brasil, Cuba, Chile, Noruega e Venezuela acompanha como as negociações realizadas desde fevereiro em Quito.

Em setembro, ao fim da terceira rodada de diálogo, ambas as partes pactuaram pela primeira vez na história um cessar-fogo temporário que entrou em vigor no dia 1 de outubro e que se estenderá até janeiro.

O cessar-fogo é o maior avanço alcançado pelo governo do presidente Juan Manuel Santos e a guerrilha no contexto das negociações para pôr fim a um enfrentamento de mais de meio século.

"Esperamos que as cosas saiam como saíram até agora, com a confiança e o desejo de ambas as partes de conseguir a paz", disse Meriguet à AFP.

* AFP