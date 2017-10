'Game of Thrones' estimula resultados da Time Warner no 3º trimestre

Nova York 26/10/2017 | 14h07

O grupo de mídia Time Warner, em processo de fusão com o AT&T, anunciou nesta quinta-feira (26) resultados trimestrais superiores aos esperados, graças a uma alta no número de assinantes a cabo de sua emissora de televisão HBO.

O canal, que exibe a popular série "Game of Thrones", registrou seu maior crescimento em 13 anos.

No cinema, os estúdios Warner Bros se beneficiaram do sucesso de várias superproduções, como "Dunkirk", "Mulher Maravilha" e "It: A Coisa".

O lucro líquido caiu, contudo, 6,5%, a 1,372 bilhão de dólares, mas o volume de negócios subiu 6%, a 7,595 bilhões, 200 milhões a mais que o previsto pelo mercado.

O lucro ajustado por ação ficou em 1,82 dólar, bem acima dos 1,59 estimados por analistas.

* AFP