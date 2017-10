Forças do regime sírio reconquistam reduto do EI no leste da Síria

Damasco 14/10/2017 | 09h32

As forças do regime sírio "recuperaram o controle" neste sábado de Mayadin, um dos últimos redutos do grupo extremista Estado Islâmico (EI) no leste da Síria, anunciou a agência oficial Sana.

Na quinta-feira, com ajuda de bombardeios russos, as forças do regime conseguiram entrar em Mayadin, onde assumiram o controle de quatro bairros e forçaram os jihadistas a recuar até o rio Eufrates, limita com a cidade na província de Deir Ezzor.

"Unidades das Forças Armadas (...) recuperaram o controle da cidade de Mayadin em Deir Ezzor", informou a agência Sana, que cita uma fonte militar.

"Muitos terroristas do Daesh morreram", indicou a agência oficial, que usa o acrônimo em árabe do EI.

"Nossas unidades perseguem os que ficam e os que fugiram (...) enquanto outras unidades retiram as minas e os explosivos colocados pelos terroristas nas ruas e praças da cidade", informou a televisão pública.

Os extremistas do EI são alvos de duas ofensivas distintas na província de Deir Ezzor, rica em petróleo e próxima da fronteira com o Iraque.

De um lado as forças do regime avançam rapidamente a partir do oeste para o Eufrates graças ao apoio da aviação russa e, do outro, uma aliança de combatentes curdos e árabes respaldada pelos Estados Unidos combate no lado leste do rio.

* AFP