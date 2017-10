FDS: extremistas de Raqa devem optar entre a rendição ou a morte

Beirute 16/10/2017 | 06h27

Os combatentes do grupo Estado Islâmico (EI) têm que escolher entre "a rendição ou a morte", afirmou o porta-voz das Forças Democráticas Sírias (FDS), ao falar sobre os combates em Raqa, principal reduto jihadista na Síria.

Os combates "acabarão com a presença do Daesh (acrônimo árabe do EI), isto significa que têm a opção de render-se ou morrer", declarou Jihane Sheikh Ahmed, porta-voz das FDS, a força curdo-árabe apoiada pela coalizão liderada por Washington que luta contra os extremistas.

Na cidade de Raqa ainda permaneceriam entrincheirados, com sua famílias, quase 300 jihadistas estrangeiros, segundo fontes que participaram nas negociações que permitiram a saída de milhares de civis nos últimos dias.

* AFP