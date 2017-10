Extremistas do grupo EI se rendem em cidade síria de Raqa

Washington 17/10/2017 | 21h07

Ao menos 400 integrantes do grupo Estado Islâmico se renderam nas últimas semanas às forças lideradas pelos Estados Unidos na cidade de Raqa, até agora o principal reduto dos extremistas na Síria, informou nesta terça-feira um porta-voz militar americano.

O coronel Ryan Dillon, porta-voz da coalizão americana que ajuda no treinamento e no equipamento das forças locais na Síria e no Iraque, disse que o grosso desses extremistas se rendeu na última semana, nos momentos finais das operações para tomar o controle da cidade.

Os combatentes se renderam às Forças Democráticas Sírias (FDS), uma aliança de curdos e árabes apoiada por Washington.

"Nos últimos dias, cerca de 350 combatentes se renderam às FDS em Raqa, com vários estrangeiros confirmados em custódia", disse Dillon a jornalistas em uma videoconferência de Bagdá.

Raqa, que foi a "capital" do grupo extremista Estado Islâmico na Síria, caiu completamente nas mãos das FDS nesta terça-feira, após vários meses de combates.

A presença militar americana está prevista para se estender em Raqa: Dillon disse que resta muito trabalho por fazer na cidade.

"Devemos retirar os restos de todos os explosivos que ficaram em Raqa ao longo desta batalha", disse, ressaltando que um comandante da força de segurança de Raqa e dois colegas morreram na segunda-feira ao ativar uma bomba em uma caminhada pela cidade.

A coalizão americana continua presente no norte do Iraque, particularmente na região de Anbar, onde aviões aliados realizaram mais de 30 ataques na última semana contra as posições do Estado Islâmico.

O EI ainda controla duas cidades nesta área próxima à fronteira síria: Al Qaim e Rawa.

* AFP