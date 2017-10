Extremista alemão condenado à prisão perpétua pela morte de policial

Nurembergue 23/10/2017 | 08h17

Um alemão acusado de pertencer aos "Cidadãos do Reich" ("Reichsbürger"), um movimento extremista que não reconhece a República da Alemanha, foi condenado nesta segunda-feira à prisão perpétua por ter matado um policial em 2016.

O tribunal de Nuremberg-Fürth condenou Wolfgang Plan, de 50 anos, por assassinato, tentativa de assassinato e ferimentos corporais graves.

Durante uma operação policial em 19 de outubro de 2016, ele matou em sua residência de Georgensgmünd um agente de 32 anos e feriu outros dois.

As forças de segurança apreenderam 30 armas na casa de Plan.

O réu, que atirou 11 vezes contra os agentes, afirmou que não sabia que as pessoas em sua casa eram policiais e que pensou em uma tentativa de assalto.

Os "Cidadãos do Reich", movimento heterogêneo que inclui neonazistas, nostálgicos do Kaiser, conspiradores e pessoas com crenças esotéricas, preocupam as autoridades da Alemanha por seu crescimento e sua predisposição para a violência.

O serviço de inteligência alemão calcula que 15.000 pessoas integram o movimento, incluindo 900 extremistas de direita.

Outro julgamento contra um "Reichsbürger", acusado de atirar contra policiais, acontece atualmente na Alemanha.

* AFP