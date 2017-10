Exército iraquiano assume controle da passagem fronteiriça curda com Turquia

Istambul 31/10/2017 | 07h42

Soldados iraquianos assumiram, nesta terça-feira (31), o controle da única passagem fronteiriça entre a Turquia e o Curdistão iraquiano, cinco semanas depois de um referendo de independência nessa região rejeitado por Bagdá e por Ancara - informou a imprensa turca.

Acompanhadas de soldados turcos, as forças iraquianas chegaram à passagem fronteiriça Ibrahim Al Khalil pelo território turco. Nas últimas semanas, essas tropas participaram de exercícios militares conjuntos com as Forças Armadas turcas, segundo as agências de notícias Anadolu e Dogan.

