EUA: Polícia procura autor de disparos que deixaram três mortos

Washington 18/10/2017 | 20h32

A Polícia dos Estados Unidos buscava ativamente nesta quarta-feira (18) um homem com antecedentes criminais apontado como o autor de dois ataques a tiros perto da cidade de Baltimore, que deixaram três mortos e dois feridos graves.

O suspeito foi identificado como Radee Prince, de 37 anos, de Wilimington, principal cidade do estado de Delaware.

"Este é um indivíduo perigoso. Essa pessoa disparou contra seis pessoas em um dia", disse a jornalistas o chefe da Polícia de Wilmington, Robert Tracy, acrescentando que os ataques não foram aleatórios.

Prince é buscado por dois incidentes com arma de fogo: um mais cedo em Edgewood, localidade ao norte de Baltimore, e outro no meio da manhã em Wilmington, segundo um comunicado da polícia.

Três pessoas morreram no primeiro ataque, ocorrido em uma empresa de venda de placas de granito antes das 09h00 locais (11h00 de Brasília), disse Jeffrey Gahler, comissário do condado de Harford, onde fica Edgewood.

Além dos três mortos, outras duas vítimas foram levadas para hospitais em estado grave.

A fuga do atirador provocou o fechamento de escolas da área, assim como do set de gravação da série da Netflix "House of Cards".

Gahler disse que Prince era relacionado à empresa, Advanced Granite Solutions, onde ocorreu o primeiro ataque. "Aparentemente foi um ataque a pessoas específicas, e se limitou a essa empresa", disse.

As cinco vítimas também eram funcionárias dessa empresa, declarou Gahler, se negando a dar mais detalhes. Outras pessoas estavam no local quando ele atirou, acrescentou.

O atirador foi identificado pela vítima do segundo ataque, que o conhecia, afirmou Tracy em coletiva.

O suspeito fugiu do primeiro ataque em um automóvel registrado em Delaware, declarou Gahler, acrescentando que o homem "tem antecedentes criminais".

O comissário acrescentou que a Polícia não tem elementos para acreditar que o atirador tenha tido ajuda de outra pessoa e que estão focados em sua captura, para a qual mobilizaram agentes do FBI e da agência de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos (ATF).

* AFP