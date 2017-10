EUA pedem que forças iraquianas limitem movimentos em Kirkuk

Washington 20/10/2017 | 22h27

Os Estados Unidos pediram às forças federais iraquianas, nesta sexta-feira (20), que limitem seus "movimentos" nas áreas disputadas com os curdos para evitar mais violência.

Hoje, as forças iraquianas enfrentaram unidades curdas na província de Kirkuk, no norte do país, como parte de uma operação na qual retomaram territórios disputados pelos curdos em questão de dias.

Tanto as forças iraquianas quanto as curdas foram aliadas-chave dos Estados Unidos na guerra contra o Estado Islâmico (EI), mas esse inimigo extremista comum não apagou as disputas territoriais e financeiras de longa data entre as duas partes.

"Para evitar qualquer mal-entendido, ou novos confrontos, exortamos o governo central a acalmar a situação, limitando os movimentos das forças federais nas áreas disputadas apenas ao acertado com o Governo Regional do Curdistão", disse a porta-voz do Departamento de Estado americano, Heather Nauert.

Os Estados Unidos também instam "todas as partes a acabarem com toda violência e movimentos provocadores e a coordenarem suas atividades para restabelecer a calma", acrescentou a porta-voz.

As forças curdas iraquianas obtiveram, ou consolidaram seu controle sobre várias áreas disputadas durante a guerra de três anos contra o EI, que viu as tropas iraquianas fugirem de seus postos no norte durante a ofensiva extremista inicial em 2014.

Um referendo não vinculativo sobre a independência, celebrado pelos curdos no mês passado, e a redução das principais operações contra o EI deram a desculpa e a oportunidade para que Bagdá recuperasse territórios perdidos.

Washington se opôs ao referendo de independência, assim como Bagdá e vários estados vizinhos.

Embora pareça provável que os Estados Unidos tenham dado pelo menos um aceite tácito à operação iraquiana, a declaração de Nauert também deixou claro que o renovado controle das forças federais sobre territórios em disputa não dá por encerrado o debate sobre o status dessas áreas.

"A reafirmação da autoridade federal sobre as áreas em disputa de modo algum muda seu status. Continuam sendo disputadas até que seu status se resolva, de acordo com a Constituição iraquiana", disse Nauert.

* AFP