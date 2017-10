EUA 'não têm lado' entre forças iraquianas e curdos, diz Trump

Washington 16/10/2017 | 17h42

Washington "não tem um lado" na série de confrontos entre as forças iraquianas e os curdos no país, disse o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta segunda-feira (16), em meio à escalada de tensões após o referendo de autonomia realizado no Curdistão.

"Não estamos de lado nenhum, mas não gostamos do fato de eles estarem se enfrentando", disse Trump a jornalistas. "Tivemos durante muitos anos um excelente relacionamento com os curdos", acrescentou.

"Também já estivemos ao lado do Iraque", ressalvou, "mas não vamos assumir um lado nesta batalha".

* AFP