EUA: ExxonMobil vai descontaminar usinas após acordo judicial

Washington 31/10/2017 | 18h32

A gigante petroleira americana ExxonMobil vai direcionar 300 milhões de dólares para a descontaminação de várias de suas refinarias nos Estados Unidos, após um acordo amistoso com o Departamento de Justiça, anunciou este último nesta terça-feira (31).

A empresa também terá que pagar uma multa de 2,5 milhões de dólares.

A petroleira era acusada de não ter tomado precauções suficientes em suas operações de queima de gás natural - que entra na atmosfera - em suas instalações no Texas e na Louisiana, dois estados do sul do país.

Segundo o Departamento de Justiça, as medidas da ExxonMobil vão permitir reduzir em mais de 7 mil toneladas anuais as emissões de compostos orgânicos voláteis (VOC) e diminuir em mais de 5 mil toneladas anuais a emissão de outros contaminantes, sobretudo o benzeno.

A ExxonMobil também terá que gastar 1 milhão de dólares na plantação de árvores na cidade de Baytown, Texas, onde fica uma das suas instalações.

* AFP