EUA: escola com nome de líder confederado se chamará 'Barack Obama'

Washington 19/10/2017 | 20h22

Uma escola pública no Mississippi vai trocar seu nome, em homenagem ao líder do sul pro-escravidão da Guerra Civil Jefferson Davis, para o do primeiro presidente negro dos Estados Unidos, Barack Obama, noticiou um jornal local.

A mudança de nome na escola de Jackson, Mississippi, ocorre em meio a um debate nacional sobre uma campanha para remover estátuas e outros monumentos em homenagem a generais e líderes da Confederação de 1861-1865.

Segundo o jornal Clarion-Ledger, a Escola de ensino fundamental IB Davis, onde 98% dos alunos são negros, passará a se chamar Escola de ensino fundamental IB Barack Obama no ano que vem.

Janelle Jefferson, diretora da associação de pais e professores, informou ao conselho escolar de Jackson o plano de renomear a escola em uma reunião na terça-feira à noite, destacou o jornal.

"Jefferson Davis, embora infame por direito próprio, provavelmente não ficaria muito feliz com uma escola diversa que promove a educação dos mesmos indivíduos que ele lutou para manter escravizados levando o seu nome", disse Janelle Jefferson ao conselho.

Ela disse que a comunidade escolar votou a favor de renomear a escola "para refletir uma pessoa que representa plenamente ideais e posições públicas consistentes com o que queremos que nossos filhos acreditem sobre eles mesmos".

De acordo com o Southern Poverty Law Center, um grupo de defesa dos direitos civis, mais de 100 escolas públicas nos Estados Unidos - principalmente no sul - são nomeadas em homenagem a ícones confederados.

Em um protesto contra a remoção de uma estátua confederada em agosto em Charlottesville, Virgínia, um supremacista branco declarado investiu seu carro contra uma multidão de contra-manifestantes, matando uma mulher.

* AFP