EUA divulgam lista de empresas de Defesa russas proibidas

Washington 27/10/2017 | 18h47

Os Estados Unidos publicaram nesta sexta-feira (27) uma lista de 39 empresas vinculadas a agências militares e de Inteligência da Rússia com as quais não é permitido fazer negócios, de acordo com uma nova lei americana.

Entre as empresas, estão alguns dos pilares da indústria de exportação russa, como o grande provedor de armas e veículos Rosoboronexport e o icônico pioneiro das armas de fogo Kalashnikov, informou o Departamento de Estado.

Toda empresa ou entidade que mantiver transações consideradas significativas com alguma das 39 empresas corre o risco de ser sancionada, de acordo com a lei adotada em julho pelo Congresso - apesar da oposição da Casa Branca.

"A intenção do Congresso e do governo é usar o artigo 231 da lei para responder ao comportamento nefasto da Rússia diante da crise na Ucrânia, de ciberataques e de violações dos direitos humanos", disse à imprensa um funcionário de alto escalão do Departamento.

"Essa seção da lei aponta para a sanção de transações significativas com pessoas ou setores de defesa e inteligência do governo russo, que poderia incluir a venda de armamento de alta tecnologia russa no mundo".

O Departamento de Estado tinha levado a lista ao Congresso nesta quinta-feira, 25 dias mais tarde que o previsto na lei, e a proibição deve entrar em vigor no fim de janeiro.

* AFP