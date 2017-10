EUA: crescimento de 3% no terceiro trimestre

Washington 27/10/2017 | 11h02

O crescimento da economia americana permaneceu em um ritmo sustentável no terceiro trimestre do ano, apesar do impacto dos furacões, de acordo com a primeira estimativa divulgada pelo Departamento do Comércio.

Entre julho e setembro, a expansão do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos foi de 3%, em ritmo anual e segundo os dados corrigidos pelas variações sazonais. No segundo trimestre o crescimento alcançou 3,1%.

O dado está muito acima das previsões dos analistas, que apostavam em um crescimento de 2,4% em consequência do impacto dos furacões Harvey e Irma.

* AFP