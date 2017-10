EUA: confiança dos consumidores chega a nível mais alto desde 2004

Washington 27/10/2017 | 15h05

A confiança das famílias nos Estados Unidos chegou, em outubro, ao seu maior nível desde 2004, graças a um forte aumento registrado no neste mês, segundo um estudo da Universidade de Michigan, publicado nesta sexta-feira (27).

O índice final ficou em 100,7 pontos, contra 101,1 pontos da primeira estimativa e 95,1 pontos em setembro.

O nível está um pouco abaixo do previsto por especialistas, que esperavam que chegasse a 101 pontos, mas "está no nível mensal mais alto desde o começo de 2004", indica Richard Curtin, economista encarregado da elaboração do índice.

"É a segunda vez desde o fim da expansão dos anos 1990 que este indicador de confiança supera os 100 pontos", disse.

* AFP