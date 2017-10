EUA anuncia medidas contra Exército de Myanmar por violência aos rohingyas

Washington 24/10/2017 | 00h32

Os Estados Unidos anunciaram nesta segunda-feira a suspensão de sua ajuda militar a unidades e membros do Exército de Myanmar envolvidos na violência contra a minoria muçulmana rohingya, que desde agosto tem provocado um êxodo em massa para Bangladesh.

"Manifestamos nossa profunda preocupação com os recentes acontecimentos no estado de Rakain e com os violentos e traumáticos abusos que os rohingyas e outras comunidades têm sofrido", disse a porta-voz do departamento de Estado Heather Nauert.

"É imperativo que qualquer indivíduo ou entidade responsável por estas atrocidades (...) preste contas".

* AFP