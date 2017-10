Economia francesa cresce 0,5% no terceiro trimestre de 2017

Paris 31/10/2017 | 13h22

A economia francesa registrou crescimento sólido no terceiro trimestre de 2017, o que sugere que a recuperação na segunda maior economia da zona do euro continua evoluindo.

Segundo estimativas do Instituto Francês de Estatísticas (INSEE), o Produto Interno Bruto (PIB) francês aumentou em 0,5% no terceiro trimestre.

A economia francesa já tinha crescido 0,6% no segundo trimestre e 0,5% nos três primeiros meses deste ano.

A França encadeia, assim, quatro trimestres de crescimento - algo inédito desde 2010-2011.

"É uma notícia muito boa", disse à AFP Christian Eckert, ex-secretário de Estado do Orçamento do governo do ex-presidente socialista François Hollande.

Os dados do terceiro trimestre estão dentro das expectativas do governo de Emmanuel Macron, que prevê para este ano um crescimento de 1,8%.

A atividade econômica no período de julho a setembro foi estimulada por uma retomada do consumo e pelo aumento do investimento, disse o INSEE.

Para Ludovic Subran, analista econômico da Euler Hermès, "a política da oferta do governo Hollande contribuiu (para este resultado). Mas há também um fenômeno de recuperação em relação ao resto da zona do euro".

"O presidente Macron tem uma sorte incrível. Chegou em um momento de crescimento", avaliou Eric Woerth, um dos líderes da oposição de direita.

"Ele não tem nada a ver com este crescimento, é uma expansão europeia", frisou.

* AFP