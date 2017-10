Economia espanhola cresce 0,8% no terceiro trimestre

Madri 30/10/2017 | 07h37

A economia da Espanha voltou a demonstrar sua força no terceiro trimestre, com um crescimento de 0,8% do Produto Interno Bruto (PIB), segundo a primeira estimativa oficial.

O resultado, de acordo com as previsões do governo, cobre o período de 1 de julho a 30 de setembro, o que significa que não inclui o possível impacto da crise na Catalunha, onde um referendo de autodeterminação, proibido pela justiça, foi organizado no dia 1 de outubro.

O crescimento do PIB é similar ao registrado no primeiro e segundo trimestres (+0,8 e +0,9% respectivamente). Desde o início do ano, o dinamismo é baseado no estímulo ao consumo, no turismo e nas exportações.

No fim do primeiro semestre, o PIB espanhol recuperou o nível anterior à crises de 2008.

Para o conjunto de 2017, tanto o governo como o Banco da Espanha projetam um crescimento de 3,1%.

Apesar da crise na Catalunha, Madri mantém a previsão, mas reduziu as ambições para 2018, de 2,6% a 2,3%.

emi/mck/ra.jvb.zm/fp

* AFP