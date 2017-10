Dificuldades no Brasil e EUA afetam resultados da Bic

Paris 25/10/2017 | 09h56

O grupo Bic, afetado pelos resultados nos Estados Unidos e pela queda do consumo no Brasil, registrou uma forte queda de 21,5% nos lucros no terceiro trimestre, de acordo com os resultados publicados nesta quarta-feira em Paris.

A empresa, com atividades estáveis nos nove primeiros meses do ano, confirmou, no entanto, a meta para 2017, que havia sido revisada para baixo no fim de setembro.

No terceiro trimestre, a Bic registrou um lucro líquido de 57,8 milhões de euros (68 milhões de dólares), uma queda de 21,5%.

O faturamento caiu 5% (-0,9 em uma situação equivalente), a 465,8 milhões de euros.

Tanto o lucro como o faturamento ficaram abaixo das expectativas dos analistas consultados pela empresa Factset.

"Os resultados nos Estados Unidos refletem a desestabilização sem precedentes do mercado de lâminas de barbear no país", indicou a empresa.

O grupo destacou uma "redução dos estoques dos varejistas" no Brasil nos setores de lâminas de barbear, itens de papelaria e isqueiros, destacou o presidente da Bic, Bruno Bich, em um comunicado.

