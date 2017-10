Diálogo ONU-Myanmar não avança sobre ajuda e volta de refugiados

Nações Unidas 17/10/2017 | 19h02

Um alto funcionário das Nações Unidas regressou nesta terça-feira sem resultados de cinco dias de negociações em Myanmar, onde tentava um regresso seguro para os rohingyas refugiados em Bangladesh e o acesso de voluntários humanitários.

Jeffrey Feltam, subsecretário-geral para assuntos políticos da ONU discutiu com a líder de fato de Myanmar, Aung San Suu Kyi, e com o chefe do Exército birmanês, general Min Aung Hlaing, sobre o drama dos 582 mil rohingyas que fugiram a partir de agosto de uma ofensiva do Exército contra rebeldes no estado de Rakain.

O funcionário sobrevoou o estado de Rakain de avião e observou aldeias incendiadas, informou uma fonte da ONU.

Em Myanmar, Feltam "reiterou o apelo do secretário-geral, António Guterres, para que ativistas humanitários tenham acesso completo e ilimitado ao estado de Rakain, e que os refugiados possam regressar de forma voluntária, segura e digna a seus locais de origem", revelou o porta-voz da ONU Stephane Dujarric.

A ONU não esperava "vitórias rápidas" com esta viagem, destacou Dujarric. "É uma discussão continuada com o governo de Myanmar (...) mas queríamos ver um acesso (da ajuda humanitária) o mais rápido possível".

A ONU denuncia a campanha do Exército em Rakain como uma limpeza étnica, mas as autoridades birmanesas afirmam que as operações buscam erradicar grupos rebeldes rohingyas que atacaram delegacias no final de agosto.

* AFP