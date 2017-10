'Dama de hierro" turca lança seu partido desafiar Erdogan

Ancara 25/10/2017 | 13h37

Meral Aksener, ex-ministra do Interior e figura importante do nacionalismo turco, lançou nesta quarta-feira um partido político com o objetivo de desafiar o todo-poderoso presidente Recep Tayyip Erdogan nas próximas eleições presidenciais de 2019.

No discurso de inauguração de seu partido, batizado Iyi Parti (Bom Partido), Aksener prometeu trabalhar por uma Turquia "forte e alegre", e para a renovação que porá fim a 15 anos de "reinado" do atual presidente.

"Temos esperanças, sonhos. Temos força", declarou Aksener, acrescentando que deseja uma Turquia justa e uma sociedade livre.

Milhares de partidários e membros fundadores da nova formação estavam presentes na cerimônia, cujo salão exibia a logo do partido e fotos do fundador da República turca, Mustafa Kemal Atatürk.

Aksener, de 61 anos, é uma ex-figura do Partido de Ação Nacionalista (MHP), do qual foi expulsa em setembro de 2016 depois de 15 anos militando na formação), sendo substituída por Devlet Bahçeli, líder da direita nacionalista há 20 anos.

* AFP