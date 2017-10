Custo de catástrofes no México e no Caribe será de 95 bilhões de dólares (Swiss Re)

Zurique 20/10/2017 | 06h52

Os furacões Harvey, Irma e Maria no Caribe e o recente terremoto no México custarão um total de 95 bilhões de dólares para as companhias de seguros, anunciou nesta sexta-feira a companhia de resseguros suíça Swiss Re.

Esse valor corresponde às perdas materiais que terão que ser cobertas pelas companhias de seguro, segundo os dados divulgados pela Swiss Re, cuja parte ultrapassa os 3,6 bilhões de dólares, segundo um comunicado difundido pela empresa.

As perdas materiais que as seguradoras terão que cobrir pelo terremoto no México somam 175 milhões de dólares, afirmou.

Esta primeira estimativa pode variar porque as avaliações de danos são mais complexas do que em outras ocasiões.

"As catástrofes naturais mais recentes são consideráveis", destacou Christian Mumenthaler, o diretor-geral da Swiss Re, citado no comunicado.

Na quinta-feira, a seguradora suíça Zurich Insurance anunciou que até a data estimava em 700 milhões de dólares o montante de indenizações que terá que pagar a seus clientes afetados pelos furacões no Caribe.

* AFP