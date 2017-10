Cuba comemora entrada em vigor de acordo com a União Europeia

Havana 31/10/2017 | 18h32

Cuba comemorou a entrada em vigor, nesta quarta-feira (1), do Acordo de Diálogo Político e Cooperação com a União Europeia (UE), e disse esperar, a partir de agora, relações estáveis e benéficas com o bloco.

"O acordo deve contribuir para a consolidação de relações estáveis, respeitosas, mutuamente benéficas e de longo prazo", disse uma nota da chancelaria cubana publicada nesta terça (31) em seu site oficial.

Com o acordo, "as relações entre União Europeia e Cuba se desenvolverão, pela primeira vez, sob uma estrutura contratual que reafirma as bases de respeito, da observação ao direito internacional e dos princípios consagrados na Carta das Nações Unidas", destacou.

Cuba era o único país da América Latina que não contava com um acordo deste tipo com a UE.

O acordo surgiu em 12 de dezembro de 2016, entre a Alta Representante para Assuntos Exterior e Política de Segurança e vice-presidente da Comissão Europeia, Federica Mogherini, e o ministro de Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodriguez.

O documento entra em vigor com caráter provisório até que se "conclua o processo de ratificação por todas as partes" e ele se torne pleno, destaca o comunicado, sem apontar uma data.

"Assim, os laços entre Bruxelas e Havana alcançam uma melhor correspondência com o nível dos vínculos de Cuba com os Estados que integram o bloco comunitário, os quais experimentaram avanços significativos nos últimos anos", acrescentou.

Ele destacou que a entrada em vigor do acordo na quarta-feira coincide com a votação na Assembleia geral das Nações Unidas da resolução que condena o embargo dos Estados Unidos à ilha, vigente desde 1962.

"Cuba reconhece o tradicional respaldo da União Europeia à Resolução que pede o fim desta política, que continua sendo o principal obstáculo para o desenvolvimento pleno das relações comerciais, econômicas e financeiras entre Cuba e o bloco comunitário", concluiu.

* AFP