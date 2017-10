Conheça os sete homens que lideram o regime chinês

Pequim 25/10/2017 | 15h02

O Partido Comunista chinês (PCC) divulgou nesta quarta-feira (25) seu novo birô político, integrado por sete homens que controlam o poder na China, apesar de nenhum deles aparentemente ter condições de fazer sombra ao líder, Xi Jinping.

Enquanto Xi foi reeleito sem surpresas na liderança do Partido, no novo comitê permanente do birô político do PCC só há sexagenários. A idade avançada não lhes permitirá aderir à sucessão no próximo congresso do Partido, em 2022, por ultrapassar o limite informal.

A seguir, a composição da nova equipe que comandará o governo nos próximos cinco anos, fornecida por meios de comunicação chineses:

Xi Jinping

O líder de 64 anos foi ratificado sem o menor vislumbre de tropeço em seu cargo de secretário-geral do PCC, prometendo "uma nova era" para a China.

A ausência de um sucessor indicado e a inclusão de seu nome na Carta do Partido, onde já figura "o Pensamento Xi Jinping", sugerem que poderia continuar manipulando os fios do poder após o seu segundo mandato, que acaba em 2022, apesar do teórico limite de idade de 68 anos.

Li Keqiang

Doutor em Economia e fluente em inglês, o atual primeiro-ministro, de 62 anos, havia prometido, ao assumir a função há cinco anos, ambiciosas reformas estruturais, liberalização dos mercados e equidade para as empresas estrangeiras.

Mas Xi Jinping se apoderou rapidamente do controle da economia, e a crise da Bolsa no verão de 2015 ofuscou a imagem de Li Keqiang, cuja margem de manobra se mostrou limitada.

Li Zhanshu

Diretor da influente "Administração Geral", que gerencia os assuntos do partido, Li Zhanshu, de 67 anos, é muito próximo de Xi Jinping, com quem trabalha desde os anos 1980. Ele o acompanha regularmente em suas viagens ao exterior.

Wang Yang

Um dos quatro vice-primeiros-ministros chineses Wang Yang, de 62 anos, dirigiu o Partido na rica província de Guangdong (sul) entre 2007 e 2012. Ficou conhecido ao anunciar ambiciosas reformas liberais e ao defender o setor privado, o mercado e os sindicatos.

Wang é considerado uma das vozes mais liberais do Partido, contrariando a corrente do intervencionismo estatal praticado por Xi Jinping.

Wang Huning

Este jurista de 62 anos é o principal teórico do PCC: ajudou na concepção das "Três representações", impulsionadas pelo ex-presidente Jiang Zemin, e depois na da "Perspectiva científica do desenvolvimento" de seu sucessor, Hu Jintao. Partidário de um poder central forte, certamente contribuirá para dar forma ao conteúdo do "Pensamento Xi Jinping".

Zhao Leji

Chefia desde 2012 o poderoso "Departamento da Organização" do Partido, que determina as indicações dos quadros dirigentes. Próximo a Xi Jinping, Zhao Leji, de 60 anos, acaba de ser nomeado para a liderança da Comissão de Inspeção Disciplinar, gendarme do Partido encarregado de dirigir a ampla luta contra a corrupção.

Han Zheng

Han Zheng, de 63 anos, realizou a maior parte de sua carreira em Xangai, capital econômica do país - sobrevivendo à queda em desgraçada, em 2006, de seu superior Chen Liangyu, envolvido em um escândalo de corrupção.

Prefeito da cidade durante quase uma década, Han supervisionou as monumentais obras para a Exposição Universal de 2010, antes de tomar as rédeas do PCC local em 2012. Também é conhecido por suas relações com a "facção xanganiana" dos próximos a Jiang Zemin.

* AFP