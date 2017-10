Confrontos entre ladrões de combustível deixam 12 mortos no México

Puebla 31/10/2017 | 18h47

Doze pessoas morreram nesta segunda-feira em um suposto ajuste de contas entre quadrilhas dedicadas ao roubo de combustível no estado de Puebla, no centro do México, informou a promotoria local.

O episódio central ocorreu durante a tarde, em uma clínica da capital do estado, a cerca de 120 km da Cidade do México, onde foram encontrados os corpos de três homens e uma mulher, "mortos por disparos de armas de fogo por parte de desconhecidos", revelou a promotoria.

Um dos mortos era um líder do roubo de combustível na região, que se encontrava na clínica para o tratamento de uma cirurgia plástica.

As autoridades relacionam com a mesma disputa outras três mortes durante o roubo de veículos.

Pela manhã, cinco pessoas morreram em outro confronto atribuído à luta entre quadrilhas dedicadas ao roubo de combustível, em Tlaltenango, 130 km a sudeste da Cidade do México.

* AFP