Começa ataque ao último bastião do Estado Islâmico no Iraque

Bagda 26/10/2017 | 02h01

O primeiro-ministro iraquiano, Haider al-Abadi, anunciou na manhã desta quinta-feira o início do assalto aos últimos redutos do grupo Estado Islâmico (EI) no Iraque, as localidades de Al Qaim e Rawa, ao longo da fronteira com a Síria.

Em 2014, os jihadistas lançaram uma operação relâmpago e tomaram um terço do território do Iraque.

A partir de então, as tropas regulares de Bagdá e milícias paramilitares têm avançado e já recuperaram 90% do território controlado pelos jihadistas, que estão limitados a Al Qaim, Rawa e a zonas desérticas próximas.

* AFP