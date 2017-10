Chile eleva projeção de preço do cobre, impulsionado por demanda chinesa

Santiago 18/10/2017 | 17h42

O Chile, principal produtor mundial de cobre, projetou, nesta quarta-feira (18) uma alta de 5% no preço médio do metal para este ano, impulsionado por um aumento da demanda da China e queda da produção.

A Comissão Chilena do Cobre (Cochilco) elevou, pela quarta vez em 2017, sua estimativa de preço do metal para 2,77 dólares a libra física, ante 2,64 dólares projetados em julho passado. Para 2018, o valor médio estimado é de 2,95 dólares.

O vice-presidente da Cochilco, Sergio Hernández, explicou que a recente projeção do Banco Central da China, que estimou a expansão do gigante asiático em 7%, "explica parte do aumento da cotação dos metais".

A demanda mundial de cobre - do qual a China é o principal comprador mundial, alcançaria as 23,72 milhões de toneladas, o que marca uma alta de 1,3% em relação ao ano anterior, frente a uma oferta que se expandirá apenas 0,2%, alcançando 23,62 milhões de toneladas.

Essa redução se deve a uma queda na produção de cobre refinado de 2,4% em nível global, segundo a Cochilco.

* AFP