Chefe da Otan saúda derrota do EI em Raqa

Bruxelas 19/10/2017 | 21h22

O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, celebrou nesta quinta-feira a derrota do grupo Estado Islâmico (EI) em seu bastião sírio de Raqa, retomado por uma força árabe-curda apoiada por Washington.

"Felicito a coalizão internacional (...) pela libertação de Raqa, uma importante etapa em nossa luta contra o EI", declarou Stoltenberg, que defendeu mais "esforços conjuntos para derrotar o terrorismo".

Após mais de quatro meses de combates, Raqa - 'capital' do Estado Islâmico na Síria - foi totalmente retomada pelas forças apoiadas pelos Estados Unidos.

A Aliança Atlântica se uniu à coalizão que combate o grupo Estado Islâmico em maio, com o envio de aviões de vigilância Awacs para apoiar as operações no espaço aéreo turco e em outras zonas do Mediterrâneo, mas sem participar dos combates.

* AFP