Chanceler diz que carta do presidente catalão não constitui resposta a Madri

Luxemburgo 16/10/2017 | 06h37

O ministro das Relações Exteriores, Alfonso Dastis, afirmou nesta segunda-feira que a carta do presidente catalão, Carles Puigdemont, "não constitui uma resposta" ao requerimento do presidente do governo espanhol, Mariano Rajoy, sobre se havia ou não declarado a independência.

"Ainda não chegamos às 10 da manhã, mas a carta que conhecemos, eu acredito que não constitui uma resposta ao requerimento", afirmou Dastis antes de uma reunião de chanceleres europeus em Luxemburgo.

Rajoy havia solicitado a Puigdemont uma resposta clara sobre se declarou ou não a independência, sob a ameaça de iniciar a aplicação do Artigo 155 da Constituição espanhola, que poderia resultar na suspensão total ou parcial da autonomia catalã.

Para Dastis, "está claro que o senhor Puigdemont não respondeu, não apresentou a clareza que se pedia. Acredito que prevaleceram as influências mais radicais".

"Agora veremos como se desenvolvem a cadência dos acontecimentos", completou o ministro, que evitou afirmar se Madri ativará o Artigo 155.

Se o governo de Rajoy considerar que Puigdemont não respondeu a pergunta, o líder catalão terá prazo até quinta-feira para retificar a posição.

* AFP