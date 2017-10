Catalunha: radicais alertam que intervenção de Madri enfrentará 'desobediência civil'

Barcelona 23/10/2017 | 07h42

A facção mais radical do separatismo na Catalunha, o partido de extrema-esquerda CUP, alertou em um comunicado nesta segunda-feia que a intervenção do governo regional por parte de Madri terá uma resposta na "desobediência civil em massa".

Esta formação, apoio-chave do presidente regional Carles Puigdemont, assegura que a intenção do governo espanhol de destituir o executivo catalão e controlar seu parlamento "é a maior agressão contra a região desde a ditadura de Francisco Franco" (1939-1975).

"Uma agressão que, se aplicada, encontrará uma resposta na forma de desobediência civil em massa por parte da cidadania", afirma o partido com dez deputados entre os 135 no parlamento regional e que prometeu detalhar suas propostas ao longo da semana.

Além disso, o partido exige de novo a proclamação o mais rápido possível de uma república independente, suspensa por Puigdemont há duas semanas para tentar estabelecer uma mediação com o governo de Mariano Rajoy para resolver o conflilto.

Os porta-vozes de diferentes partidos no parlamento catalão se reúnem nesta segunda para fixa a data do próximo plenário, que poderá servir para declarar a independência dessa região depois do referendo inconstitucional de 1o. de outubro que os separatistas afirmam ter vencido.

Quase meio milhão de separatistas saíram no sábado às ruas de Barcelona para protestar contra o plano do governo espanhol de Mariano Rajoy de destituir o presidente catalão.

Liderados por Puigdemont, 450.000 manifestantes protestaram pedindo "liberdade" e "independência", depois que o governo central anunciou sua intenção de destituir o executivo regional.

Em uma coletiva de imprensa em Madri, Rajoy anunciou sua intenção de conseguir "a destituição do presidente da Generalitat (executivo) da Catalunha, do vice-presidente (Oriol Junqueras) e dos conselheiros que integram o conselho do governo" regional, em um Senado em que seu Partido Popular tem maioria absoluta.

* AFP