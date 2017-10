Califórnia sofre com calor recorde

Los Angeles 24/10/2017 | 23h32

A Califórnia enfrentava nesta terça-feira uma onda de calor extremo, com temperaturas sem precedentes para o outono (boreal) nesta região do oeste dos Estados Unidos.

O centro de Los Angeles registrou uma temperatura de 40 graus na tarde desta terça-feira, superando o recorde de 37,02 graus, que remontava a 1909.

Nas cidades costeiras de Long Beach e Santa Bárbara, os termômetros atingiram 40,5 e 35 graus, respectivamente.

Esta onda de calor - incomum no outono - levou as autoridades de Los Angeles a emitir uma advertência aos torcedores que assistirão ao primeiro jogo da Série Mundial de beisebol no Dodger Stadiumn para que "levem muita água".

Durante a noite, a temperatura em Los Angeles deve cair para "apenas" 36 graus.

O serviço meteorológico dos Estados Unidos prevê uma queda da temperatura na quarta-feira.

A onda de calor chega quando a Califórnia se recupera dos incêndios florestais que devastaram a região norte do Estado, deixando mais de 40 mortos e elevados danos materiais.

* AFP