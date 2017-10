Beirute 31/10/2017 | 09h12

Um bombardeio do regime sírio matou ao menos quatro crianças e um homem em uma cidade sitiada da região de Guta Oriental, leste de Damasco, informou nesta terça-feira o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

"Um morteiro disparado pelas tropas do regime atingiu a entrada de uma escola na cidade de Yisrin no momento em que as crianças saíam do centro, matando quatro estudantes", informou à AFP Rami Abdel Rahman, diretor do OSDH.

* AFP