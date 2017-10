Banco espanhol Santander perde 14% de lucro no 3º trimestre

Madri 26/10/2017 | 15h42

O espanhol Banco Santander, o primeiro da zona euro em capitalização, anunciou, nesta quinta-feira (26), uma queda do lucro líquido de 14% no terceiro trimestre de 2017, com relação ao ano anterior, afetado pelo custo de integração do Banco Popular, adquirido em junho.

O resultado, de 1,461 bilhão de euros, é muito inferior às previsões dos analistas consultados pela agência de informações financeiras Factset, que esperavam em média 1,87 bilhão de euros.

O Santander explicou, em um comunicado, que precisou levar em conta "gastos não repetidos de 300 milhões de euros pela integração do Popular", outrora o sexto maior banco espanhol, que foi adquirido pelo valor simbólico de um euro.

O Banco Santander confirmou, contudo, suas metas financeiras e prevê "um crescimento de dois dígitos do lucro por ação em 2018".

Durante os nove primeiros meses do ano, seu lucro líquido subiu 10%, a 5,077 bilhões de euros.

* AFP