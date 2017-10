Autonomistas reivindicam vitória no Vêneto, mas denunciam ataque de hackers

Milão 22/10/2017 | 21h22

Os presidentes das regiões do Vêneto e da Lombardia, no norte da Itália, reivindicaram, neste domingo, a vitória do "sim" em referendos que pedem à Roma mais autonomia, e denunciaram que um ataque de hackers perturbou a apuração.

Segundo resultados parciais, a participação foi em torno de 40% na Lombardia e de 60% no Vêneto, com mais de 90% dos votos a favor do "sim".

O presidente da Lombardia, Roberto Maroni, tinha indicado que uma participação acima de 34% seria considerada um sucesso, embora seus adversários políticos do Partido Democrata (PD, centro-esquerda) advertissem que abaixo de 50% seria um "fracasso".

No Vêneto, a participação deveria superar os 50% para que o referendo fosse válido. O presidente da região, Luca Zaia, falou de um "belo resultado", com "mais de dois milhões" de habitantes que compareceram às urnas.

No entanto, a transmissão dos resultados foi afetada, segundo os responsáveis regionais, por um ataque de hackers.

"Temos três níveis de segurança, os hackers alcançaram dois deles. Por enquanto, estamos um pouco bloqueados, e telefonamos para cada comuna. Acredito que teremos os resultados definitivos dentro de algumas horas", acrescentou Zaia, que de todos os modos reivindicou a vitória do "sim" na consulta.

* AFP