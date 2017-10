Viena 15/10/2017 | 13h37

O conservador Sebastian Kurz venceu neste domingo as eleições legislativas da Áustria, e aos 31 anos pode se tornar o governante mais jovem da Europa, segundo as primeiras projeções.

O Partido Popular Austríaco obteve 30,2% dos votos, seguido do ultradireitista Partido da Liberdade da Áustria (FPÖ), com 26,8%, e os social-democratas (26,3%), segundo as projeções feitas pela televisão pública.

* AFP