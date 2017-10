Atravessar a rua olhando celular é motivo de multa no Havaí

Los Angeles 23/10/2017 | 22h57

A cidade havaiana de Honolulu multará em até 35 dólares, a partir desta quarta-feira, qualquer pessoa que atravesse a rua de olho no smartphone.

É a primeira cidade americana que reprime os "zumbis do telefone", como são chamados os pedestres hipnotizados pelos smartphones que se arriscam a acidentes nas ruas.

Firmada em julho pelo prefeito Kirk Caldwell, a lei determina que "nenhum pedestre poderá atravessar a rua olhando um dispositivo eletrônico", mas permite falar ao telefone, desde que se preste atenção na via.

"Esta emblemática legislação eleva a exigência em matéria de segurança", declarou Brandon Elefante, membro do Conselho Municipal, citado pelo jornal The New York Times.

Quase 6 mil pedestres morreram atropelados no ano passado nos Estados Unidos, 11% a mais que em 2015 e 22% acima de 2014, segundo a associação de governos estaduais para a segurança nas estradas (GHSA), um fenômeno atribuído à "distração" de motoristas e pedestres "com o crescente uso de smartphones".

* AFP