Atentado no Iêmen deixa oito mortos

Aden 23/10/2017 | 06h22

Três soldados iemenitas e cinco homens-bomba morreram nesta segunda-feira em um ataque contra um posto militar no sul do Iêmen, indicou uma fonte das forças de segurança.

Os autores do ataque avançaram com um carro-bomba contra um posto da força iemenita treinada pelos Emirados Árabes Unidos em Mudia, na província sulista de Abyan.

Quatro homens-bomba saíram do veículo para tentar ativar os coletes explosivos dentro do posto, mas foram mortos, segundo a mesma fonte.

O motorista e três soldados morreram na explosão do carro-bomba.

Outros quatro soldados ficaram feridos no ataque. As autoridades não informaram se o atentado foi executado pela Al-Qaeda ou outro grupo extremista.

O ataque aconteceu dois meses depois da entrada da força iemenita treinada pelos Emirados em Abyan para perseguir combatentes da Al-Qaeda.

Esta força não encontrou muita resistência, já que os combatentes da Al-Qaeda optaram por buscar refúgio nas montanhas da província.

A rede jihadista está bem implantada no Iêmen, onde aproveitou o caos provocado pelo conflito entre o governo e os rebeldes xiitas huthis para ampliar sua influência, sobretudo no sul do país.

* AFP