Atentado de sábado em Mogadíscio deixou 137 mortos

Mogadíscio 15/10/2017 | 10h52

Ao menos 137 pessoas morreram e 300 ficaram feridas no atentado com um caminhão-bomba no sábado em Mogadíscio, capital da Somália, informou neste domingo a polícia.

"Recebemos diferentes números dos centros médicos, mas até o momento confirmamos 137 mortos, em sua maioria carbonizados, a um ponto que são irreconhecíveis", disse o comandante policial Ibrahim Mohamed.

"O balanço de mortos pode aumentar porque há mais de 300 feridos, alguns deles em estado grave", completou o policial.

str-cyb.zm/age/fp

* AFP