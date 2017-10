Ataque com drone mata chefe e dois membros da Al Qaeda no Iêmen

Adem 20/10/2017 | 17h12

Um chefe e dois membros da organização Al Qaeda morreram no Iêmen após um ataque com drone, provavelmente americano, na última investida registrada até o momento contra a rede extremista nesse país em guerra, segundo informações dadas por autoridades locais nesta sexta-feira (20).

O ataque, ocorrido em Sumaa, na província de Abyane, aconteceu na quinta-feira à noite contra um veículo no qual estavam três membros do grupo extremista, que vieram a falecer, conforme informações dadas à AFP por uma autoridade local, que pediu para ter sua identidade preservada.

Muito bem estabelecida no Iêmen, a rede extremista se beneficiou do caos provocado pelo conflito entre o governo e os rebeldes huthis para ampliar sua influência, principalmente no sul do país.

A Al Qaeda é alvo de muitos ataques com drones, em sua maioria atribuídos aos Estados Unidos. Também sofre ataques de forças terrestres pertencentes a uma unidade treinada pelos Emirados Árabes Unidos, membro da coalizão liderada pela Arábia Saudita, que ajuda militarmente o poder iemenita contra os rebeldes.

A Al Qaeda na Península Arábica (AQPA), que reúne extremistas do Iêmen e da Arábia Saudita, é considerada por Washington como o mais perigoso braço da rede em nível mundial.

O grupo extremista Estado Islâmico (EI), rival da Al Qaeda, também se implantou no Iêmen no início do conflito que afeta o país há dois anos.

* AFP